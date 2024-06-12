2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107610143

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 107610143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 307,57749

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 300.278

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610143

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,57749

Başarı Sıralaması: 300.278

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,34780

Başarı Sıralaması: 311.711

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 238,85483

Başarı Sıralaması : 335.392

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 26

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,55238

Başarı Sıralaması: 337

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.