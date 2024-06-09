2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107630138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107630138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,53888

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 95

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 903.331

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107630138

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 248,53888

Başarı Sıralaması: 903.331

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 95

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,48220

Başarı Sıralaması: 986.581

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,83771

Başarı Sıralaması: 686

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.