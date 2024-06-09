2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107610116

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü tercih kod numarası 107610116 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Felsefe Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban Puanı: 252,23226
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Başarı Sıralaması: 859.224
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107610116
ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Muğla
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 252,23226
Başarı Sıralaması: 859.224
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 63
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,41782
Başarı Sıralaması: 848.094
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 14
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,35343
Başarı Sıralaması: 699
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.