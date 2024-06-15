2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107690286

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. İslami İlimler (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107690286

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü tercih kod numarası 107690286 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü kontenjanı 10+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Taban Puanı: 260,82321

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü Başarı Sıralaması: 695.47

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690286   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,82321

Başarı Sıralaması: 695.47

Kontenjan 2023 – 2024 : 10+0+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 10

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,86493

Başarı Sıralaması:  720.751

Kontenjan 2022:  10+0

Yerleşen 2022: 10

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 218,64483

Başarı Sıralaması :  549.933

Kontenjan 2021 :  10+0

Yerleşen 2021 : 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İslami İlimler (M.T.O.K.)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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