2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107610797

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107610797 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 145 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 355,65629

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 145

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 177.723

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610797

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 355,65629

Başarı Sıralaması: 177.723

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 145

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,31792

Başarı Sıralaması: 173.685

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,84120

Başarı Sıralaması : 163.833

Kontenjan 2021 : 140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,84935

Başarı Sıralaması: 165

Kontenjan 2020 : 140+4

Yerleşen 2020 : 144

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.