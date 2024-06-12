2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107610734

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107610734 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 365,89203

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 185

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 159.567

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610734

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,89203

Başarı Sıralaması: 159.567

Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 185

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,37361

Başarı Sıralaması: 157.016

Kontenjan 2022: 180+5

Yerleşen 2022: 185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 308,48273

Başarı Sıralaması : 148.646

Kontenjan 2021 : 180+5

Yerleşen 2021 : 185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,53604

Başarı Sıralaması: 147

Kontenjan 2020 : 180+5

Yerleşen 2020 : 185

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.