2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107610804

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107610804

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu   Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107610804 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 321,82522

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 279.847

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610804   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,82522

Başarı Sıralaması: 279.847

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,36940

Başarı Sıralaması:  293.584

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 264,54795

Başarı Sıralaması :  293.815

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,35391

Başarı Sıralaması:  254

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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