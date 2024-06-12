2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107610725

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107610725 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 323,55593

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 251.143

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107610725

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 323,55593

Başarı Sıralaması: 251.143

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,66580

Başarı Sıralaması: 236.929

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 265,90505

Başarı Sıralaması : 241.139

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,79472

Başarı Sıralaması: 184

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.