2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107690285

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Muğla ilimizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Muğla Sıtkı Koçman Üni. Dijital Oyun TasarımıBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107690285

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Muğla  ilinde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi   Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi   Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü tercih kod numarası 107690285 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü , Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Muğla ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Dijital Oyun Tasarımı    Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Taban Puanı: 382,02565

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü Başarı Sıralaması: 134.691

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107690285   

ÜNİVERSİTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

FAKÜLTE: Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: Muğla

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,02565

Başarı Sıralaması: 134.691

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 371,96847

Başarı Sıralaması:  141.3

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,71928

Başarı Sıralaması :  162.168

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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