2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107510038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 107510038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 376,67503

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 142.435

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510038

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,67503

Başarı Sıralaması: 142.435

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,27079

Başarı Sıralaması: 161.875

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,95395

Başarı Sıralaması : 191.595

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,27824

Başarı Sıralaması: 176

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.