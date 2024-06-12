2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107510135

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107510135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Fizik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü tercih kod numarası 107510135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik    Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik    Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü Taban Puanı: 330,07212

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü Başarı Sıralaması: 233.873

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510135   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 330,07212

Başarı Sıralaması: 233.873

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,04877

Başarı Sıralaması:  269.837

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,12463

Başarı Sıralaması :  298.944

Kontenjan 2021 :  30+1

Yerleşen 2021 : 31

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,16490

Başarı Sıralaması:  291

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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