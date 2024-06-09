2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107510011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 107510011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Arkeoloji Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: 316,60662
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 307.589
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107510011
ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,60662
Başarı Sıralaması: 307.589
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2023 – 2024: 64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,06097
Başarı Sıralaması: 310.192
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 264,45173
Başarı Sıralaması : 294.317
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,99940
Başarı Sıralaması: 287
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.