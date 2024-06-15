2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107510083

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Sinema ve Televizyon Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107510083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi   Güzel Sanatlar Fakültesi   Sinema ve Televizyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü tercih kod numarası 107510083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sinema ve Televizyon  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sinema ve Televizyon  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Taban Puanı: 423,14417

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 7.651

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107510083   

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 423,14417

Başarı Sıralaması: 7.651

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,54400

Başarı Sıralaması:  7.414

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 380,58440

Başarı Sıralaması :  7.839

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,83117

Başarı Sıralaması:  6.71

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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