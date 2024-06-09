2024 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107590295

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107590295 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü , Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 302,08256

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 398.112

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107590295

ÜNİVERSİTE: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 302,08256

Başarı Sıralaması: 398.112

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,81530

Başarı Sıralaması: 411.183

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,13161

Başarı Sıralaması : 484.536

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.