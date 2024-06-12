2024 Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410366

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107410366 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 220+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 226 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 506,70446

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Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 226

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14.578

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410366

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 506,70446

Başarı Sıralaması: 14.578

Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 226

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,25570

Başarı Sıralaması: 13.597

Kontenjan 2022: 220+6

Yerleşen 2022: 226

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 450,91205

Başarı Sıralaması : 11.59

Kontenjan 2021 : 220+6

Yerleşen 2021 : 226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,03716

Başarı Sıralaması: 11.5

Kontenjan 2020 : 210+6

Yerleşen 2020 : 216

Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.