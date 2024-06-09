2024 Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107490373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107490373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü , Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 237,46289

Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32

Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.043.943

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490373

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,46289

Başarı Sıralaması: 1.043.943

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 32

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,39648

Başarı Sıralaması: 1.153.453

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: 31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 30+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.