2024 Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107490373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107490373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü , Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümüne 32 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 237,46289
Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 32
Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.043.943
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107490373
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 237,46289
Başarı Sıralaması: 1.043.943
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 32
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229,39648
Başarı Sıralaması: 1.153.453
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 1
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Takı Tasarımı (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.