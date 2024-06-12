2024 Mersin Üniversitesi Su Ürünleri MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410533

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri MühendisliğiBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üniversitesi Su Ürünleri MühendisliğiBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410533

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi   Su Ürünleri Fakültesi   Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü tercih kod numarası 107410533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü , Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü Taban Puanı: 248,05764

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 627.181

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410533   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Su Ürünleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,05764

Başarı Sıralaması: 627.181

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,50746

Başarı Sıralaması:  602.054

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,83971

Başarı Sıralaması:  586

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 21

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Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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