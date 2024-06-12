2024 Mersin Üniversitesi KimyaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410145

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 107410145 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kimya Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 306,93319
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 302.543
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107410145
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 306,93319
Başarı Sıralaması: 302.543
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,32518
Başarı Sıralaması: 318.447
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 233,20338
Başarı Sıralaması : 358.835
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : 21
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 265,86585
Başarı Sıralaması: 358
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.