2024 Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410136

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   İngiliz Dilbilimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü tercih kod numarası 107410136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dilbilimi  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dilbilimi  Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Taban Puanı: 390,10631

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 32.473

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410136   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,10631

Başarı Sıralaması: 32.473

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,93998

Başarı Sıralaması:  31.756

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,44340

Başarı Sıralaması :  30.802

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,62996

Başarı Sıralaması:  25.1

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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