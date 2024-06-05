2024 Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dilbilimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü tercih kod numarası 107410136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dilbilimi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İngiliz Dilbilimi Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Taban Puanı: 390,10631

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü Başarı Sıralaması: 32.473

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410136

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,10631

Başarı Sıralaması: 32.473

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,93998

Başarı Sıralaması: 31.756

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,44340

Başarı Sıralaması : 30.802

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 366,62996

Başarı Sıralaması: 25.1

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.