2024 Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107490212

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107490212 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 382,56753

Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 190

Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 133.93

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490212

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,56753

Başarı Sıralaması: 133.93

Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 190

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 377,49056

Başarı Sıralaması: 133.656

Kontenjan 2022: 180+5

Yerleşen 2022: 185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,51531

Başarı Sıralaması : 129.774

Kontenjan 2021 : 180+5

Yerleşen 2021 : 185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,65665

Başarı Sıralaması: 131

Kontenjan 2020 : 180+5

Yerleşen 2020 : 185

Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.