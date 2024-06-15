2024 Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410278

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 107410278 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 73 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 297,12296

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 73

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 369.443

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410278

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,12296

Başarı Sıralaması: 369.443

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 73

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,10943

Başarı Sıralaması: 374.423

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,10319

Başarı Sıralaması : 369.501

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,82993

Başarı Sıralaması: 338

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.