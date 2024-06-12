2024 Mersin Üniversitesi FizikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Fizik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü tercih kod numarası 107410127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizik Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fizik Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü Taban Puanı: 290,89664

Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21

Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü Başarı Sıralaması: 364.442

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410127

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,89664

Başarı Sıralaması: 364.442

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 21

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,86328

Başarı Sıralaması: 385.399

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 20+1

Yerleşen 2021 : 4

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,00261

Başarı Sıralaması: 450

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.