2024 Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107410815

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 107410815 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 478,81499
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 88
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 33.543
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107410815
ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 478,81499
Başarı Sıralaması: 33.543
Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 88
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,46046
Başarı Sıralaması: 32.954
Kontenjan 2022: 85+3
Yerleşen 2022: 88
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 419,86167
Başarı Sıralaması : 28.541
Kontenjan 2021 : 90+3
Yerleşen 2021 : 93
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 483,76856
Başarı Sıralaması: 26.9
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.