2024 Mersin Üni. Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107490303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 107490303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: 352,86099

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 48.819

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490303

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,86099

Başarı Sıralaması: 48.819

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,28083

Başarı Sıralaması: 50.468

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,03027

Başarı Sıralaması : 46.34

Kontenjan 2021 : 35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,17109

Başarı Sıralaması: 43.4

Kontenjan 2020 : 35+1

Yerleşen 2020 : 36

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.