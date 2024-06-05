2024 Mersin Üni. Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107490303

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üni. Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107490303

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü tercih kod numarası 107490303 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Taban Puanı: 352,86099

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 37

Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü Başarı Sıralaması: 48.819

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490303   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,86099

Başarı Sıralaması: 48.819

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 37

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,28083

Başarı Sıralaması:  50.468

Kontenjan 2022:  35+1

Yerleşen 2022: 36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,03027

Başarı Sıralaması :  46.34

Kontenjan 2021 :  35+1

Yerleşen 2021 : 36

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,17109

Başarı Sıralaması:  43.4

Kontenjan 2020 :  35+1

Yerleşen 2020 : 36

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Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Fransızca Mütercim ve Tercümanlık  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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