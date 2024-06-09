2024 Mersin Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107410799

Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Mersin Üni. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107410799

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Mersin Üniversitesi   Denizcilik Fakültesi   Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 107410799 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü , Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 303,11007

Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 391.047

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107410799   

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Denizcilik Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,11007

Başarı Sıralaması: 391.047

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,10862

Başarı Sıralaması:  409.288

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,32038

Başarı Sıralaması :  458.959

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,71399

Başarı Sıralaması:  377

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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