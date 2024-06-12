2024 Mersin Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107490306

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107490306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü , Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 306,30386

Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 304.729

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107490306

ÜNİVERSİTE: Mersin Üniversitesi

FAKÜLTE: Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,30386

Başarı Sıralaması: 304.729

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,89678

Başarı Sıralaması: 316.514

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: 52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 240,55306

Başarı Sıralaması : 328.303

Kontenjan 2021 : 50+2

Yerleşen 2021 : 52

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,24347

Başarı Sıralaması: 334

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.