2024 Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mef Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 207210473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 78+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 78 kişi yerleşmiştir.

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Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 309,80842

Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 78

Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 347.414

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210473

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 309,80842

Başarı Sıralaması: 347.414

Kontenjan 2023 – 2024 : 78+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 78

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,23779

Başarı Sıralaması: 240.414

Kontenjan 2022: 76+0

Yerleşen 2022: 76

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,50898

Başarı Sıralaması : 219.285

Kontenjan 2021 : 76+0

Yerleşen 2021 : 76

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 311,44652

Başarı Sıralaması: 246

Kontenjan 2020 : 76+0

Yerleşen 2020 : 76

Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.