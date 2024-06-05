2024 Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210394

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 207210394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 7+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

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Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 455,91916

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 8

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 9.418

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210394

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 455,91916

Başarı Sıralaması: 9.418

Kontenjan 2023 – 2024 : 7+0+1+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 8

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 450,76723

Başarı Sıralaması: 9.334

Kontenjan 2022: 8+0

Yerleşen 2022: 8

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 422,73030

Başarı Sıralaması : 7.705

Kontenjan 2021 : 8+0

Yerleşen 2021 : 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 443,10127

Başarı Sıralaması: 6.63

Kontenjan 2020 : 8+0

Yerleşen 2020 : 8

Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.