2024 Mef Üniversitesi İç MimarlıkBölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210446

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mef Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 207210446 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü , Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İç Mimarlık Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

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Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 281,55152

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 35

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 407.238

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 207210446

ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi

FAKÜLTE: Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 281,55152

Başarı Sıralaması: 407.238

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,80830

Başarı Sıralaması: 303.611

Kontenjan 2022: 39+0

Yerleşen 2022: 39

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 234,42131

Başarı Sıralaması : 353.979

Kontenjan 2021 : 39+0

Yerleşen 2021 : 39

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,66226

Başarı Sıralaması: 333

Kontenjan 2020 : 39+0

Yerleşen 2020 : 39

Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.