2024 Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 207210101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 484,55239
Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 29.128
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210101
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 484,55239
Başarı Sıralaması: 29.128
Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 477,36637
Başarı Sıralaması: 33.803
Kontenjan 2022: 8+0
Yerleşen 2022: 8
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 406,13877
Başarı Sıralaması : 38.538
Kontenjan 2021 : 7+0
Yerleşen 2021 : 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 471,89990
Başarı Sıralaması: 36.2
Kontenjan 2020 : 7+0
Yerleşen 2020 : 7
Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.