2024 Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210013

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Mef Üniversitesi Ekonomi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Mef Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü tercih kod numarası 207210013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ekonomi Bölümü kontenjanı 3+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Ekonomi Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü Taban Puanı: 453,70705
Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 4
Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başarı Sıralaması: 5.638
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 207210013
ÜNİVERSİTE: Mef Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 453,70705
Başarı Sıralaması: 5.638
Kontenjan 2023 – 2024 : 3+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 4
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 450,79320
Başarı Sıralaması: 8.404
Kontenjan 2022: 4+0
Yerleşen 2022: 4
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 387,27790
Başarı Sıralaması : 13.822
Kontenjan 2021 : 4+0
Yerleşen 2021 : 4
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,92874
Başarı Sıralaması: 14.1
Kontenjan 2020 : 5+0
Yerleşen 2020 : 5
Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Mef Üniversitesi Ekonomi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.