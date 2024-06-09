2024 Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107211172

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107211172

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Siyasal Bilgiler Fakültesi   Yerel Yönetimler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü tercih kod numarası 107211172 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Yerel Yönetimler  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü Taban Puanı: 306,98362

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü Başarı Sıralaması: 365.354

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211172   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,98362

Başarı Sıralaması: 365.354

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,00169

Başarı Sıralaması:  377.943

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 247,83525

Başarı Sıralaması :  395.721

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,91052

Başarı Sıralaması:  341

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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