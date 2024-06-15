2024 Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107210192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 80+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 406,98331

Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 15.992

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210192

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 406,98331

Başarı Sıralaması: 15.992

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 402,92787

Başarı Sıralaması: 20.202

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 370,01744

Başarı Sıralaması : 12.044

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 404,81679

Başarı Sıralaması: 10.1

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.