2024 Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210695

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107210695 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 523,52127
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 216
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6.42
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210695
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 523,52127
Başarı Sıralaması: 6.42
Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 216
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 523,03541
Başarı Sıralaması: 5.476
Kontenjan 2022: 210+6
Yerleşen 2022: 216
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 475,14679
Başarı Sıralaması : 4.547
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 525,55429
Başarı Sıralaması: 3.98
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.