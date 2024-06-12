2024 Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210695

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107210695 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 210+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 216 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 523,52127

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Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 216

Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6.42

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210695

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 523,52127

Başarı Sıralaması: 6.42

Kontenjan 2023 – 2024 : 210+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 216

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 523,03541

Başarı Sıralaması: 5.476

Kontenjan 2022: 210+6

Yerleşen 2022: 216

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 475,14679

Başarı Sıralaması : 4.547

Kontenjan 2021 : 200+5

Yerleşen 2021 : 205

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 525,55429

Başarı Sıralaması: 3.98

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.