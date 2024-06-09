2024 Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290478

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Sermaye Piyasası Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü tercih kod numarası 107290478 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü , Finansal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sermaye Piyasası Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sermaye Piyasası Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Taban Puanı: 318,95895

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü Başarı Sıralaması: 294.803

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290478

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Finansal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,95895

Başarı Sıralaması: 294.803

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,28118

Başarı Sıralaması: 352.541

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.