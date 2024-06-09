2024 Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210395

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 107210395 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 359,63347
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 210
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 131.899
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210395
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,63347
Başarı Sıralaması: 131.899
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 210
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 357,60794
Başarı Sıralaması: 153.642
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 295,54851
Başarı Sıralaması : 165.055
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 337,24580
Başarı Sıralaması: 165
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.