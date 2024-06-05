2024 Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210102

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 107210102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 456,47381

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 9.285

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210102

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Atatürk Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 456,47381

Başarı Sıralaması: 9.285

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,64121

Başarı Sıralaması: 7.803

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 426,54616

Başarı Sıralaması : 7.041

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 446,59291

Başarı Sıralaması: 6.13

Kontenjan 2020 : 90+3

Yerleşen 2020 : 93

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.