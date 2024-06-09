2024 Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210377

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 107210377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 147 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 351,32629

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 147

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 156.945

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210377

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 351,32629

Başarı Sıralaması: 156.945

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 147

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,69810

Başarı Sıralaması: 183.677

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 285,94887

Başarı Sıralaması : 198.07

Kontenjan 2021 : 140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,54377

Başarı Sıralaması: 193

Kontenjan 2020 : 140+4

Yerleşen 2020 : 144

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.