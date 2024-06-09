2024 Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210377

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 107210377 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 140+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 147 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 351,32629
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 147
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 156.945
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210377
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 351,32629
Başarı Sıralaması: 156.945
Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 147
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 347,69810
Başarı Sıralaması: 183.677
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: 144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 285,94887
Başarı Sıralaması : 198.07
Kontenjan 2021 : 140+4
Yerleşen 2021 : 144
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,54377
Başarı Sıralaması: 193
Kontenjan 2020 : 140+4
Yerleşen 2020 : 144
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.