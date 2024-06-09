2024 Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210332

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 107210332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 350+9+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 359 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 451,03838

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 359

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 6.174

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210332

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 451,03838

Başarı Sıralaması: 6.174

Kontenjan 2023 – 2024 : 350+9+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 359

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 448,37359

Başarı Sıralaması: 9.118

Kontenjan 2022: 350+9

Yerleşen 2022: 359

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,32255

Başarı Sıralaması : 10.097

Kontenjan 2021 : 340+9

Yerleşen 2021 : 349

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,27959

Başarı Sıralaması: 6.1

Kontenjan 2020 : 340+9

Yerleşen 2020 : 349

Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.