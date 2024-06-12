2024 Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210817

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210817

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 107210817 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 220+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte)   Bölümüne 232 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 383,80571

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 232

Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 132.148

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210817   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,80571

Başarı Sıralaması: 132.148

Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+6+0

Yerleşen 2023 – 2024: 232

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,81455

Başarı Sıralaması:  120.404

Kontenjan 2022:  220+6

Yerleşen 2022: 226

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 333,92373

Başarı Sıralaması :  111.339

Kontenjan 2021 :  220+6

Yerleşen 2021 : 226

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,50014

Başarı Sıralaması:  112

Kontenjan 2020 :  220+6

Yerleşen 2020 : 226

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Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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