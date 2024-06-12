2024 Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210817

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 107210817 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 220+6+0+6+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 232 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 383,80571
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 232
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 132.148
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210817
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 383,80571
Başarı Sıralaması: 132.148
Kontenjan 2023 – 2024 : 220+6+0+6+0
Yerleşen 2023 – 2024: 232
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,81455
Başarı Sıralaması: 120.404
Kontenjan 2022: 220+6
Yerleşen 2022: 226
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 333,92373
Başarı Sıralaması : 111.339
Kontenjan 2021 : 220+6
Yerleşen 2021 : 226
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 387,50014
Başarı Sıralaması: 112
Kontenjan 2020 : 220+6
Yerleşen 2020 : 226
Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.