2024 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210474

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Gazetecilik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü tercih kod numarası 107210474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik  Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik  Bölümüne 111 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban Puanı: 364,59686

Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 111

Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 72.634

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210474   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,59686

Başarı Sıralaması: 72.634

Kontenjan 2023 – 2024 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 111

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,50772

Başarı Sıralaması:  65.767

Kontenjan 2022:  105+3

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,53448

Başarı Sıralaması :  68.65

Kontenjan 2021 :  105+3

Yerleşen 2021 : 108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,25175

Başarı Sıralaması:  55.4

Kontenjan 2020 :  105+3

Yerleşen 2020 : 108

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Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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