2024 Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 107210474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 105+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 111 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 364,59686

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 111

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 72.634

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210474

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,59686

Başarı Sıralaması: 72.634

Kontenjan 2023 – 2024 : 105+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 111

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 368,50772

Başarı Sıralaması: 65.767

Kontenjan 2022: 105+3

Yerleşen 2022: 108

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,53448

Başarı Sıralaması : 68.65

Kontenjan 2021 : 105+3

Yerleşen 2021 : 108

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 355,25175

Başarı Sıralaması: 55.4

Kontenjan 2020 : 105+3

Yerleşen 2020 : 108

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.