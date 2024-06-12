2024 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 107290209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 486,53068

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 27.673

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290209

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,53068

Başarı Sıralaması: 27.673

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 144

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,17802

Başarı Sıralaması: 24.14

Kontenjan 2022: 140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 428,21912

Başarı Sıralaması : 23.203

Kontenjan 2021 : 130+4

Yerleşen 2021 : 134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,59629

Başarı Sıralaması: 21.9

Kontenjan 2020 : 130+4

Yerleşen 2020 : 134

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.