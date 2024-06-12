2024 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290209

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 107290209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 486,53068
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 27.673
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107290209
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 486,53068
Başarı Sıralaması: 27.673
Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 144
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,17802
Başarı Sıralaması: 24.14
Kontenjan 2022: 140+4
Yerleşen 2022: 144
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 428,21912
Başarı Sıralaması : 23.203
Kontenjan 2021 : 130+4
Yerleşen 2021 : 134
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,59629
Başarı Sıralaması: 21.9
Kontenjan 2020 : 130+4
Yerleşen 2020 : 134
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.