2024 Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210517

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107210517 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 381,47685

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 135.441

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210517

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 381,47685

Başarı Sıralaması: 135.441

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,10828

Başarı Sıralaması: 148.399

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,72389

Başarı Sıralaması : 164.037

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,28542

Başarı Sıralaması: 148

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.