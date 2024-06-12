2024 Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290207

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 107290207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 498,71443

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 19.421

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290207   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 498,71443

Başarı Sıralaması: 19.421

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,45614

Başarı Sıralaması:  23.273

Kontenjan 2022:  56+2

Yerleşen 2022: 58

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,91222

Başarı Sıralaması :  32.672

Kontenjan 2021 :  48+2

Yerleşen 2021 : 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,86605

Başarı Sıralaması:  37

Kontenjan 2020 :  48+2

Yerleşen 2020 : 50

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Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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