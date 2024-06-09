2024 Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107211199

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107211199

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 107211199 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: ---

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211199   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,84395

Başarı Sıralaması:  854.945

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,46561

Başarı Sıralaması:  689

Kontenjan 2020 :  1+0

Yerleşen 2020 : 1

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Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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