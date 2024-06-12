2024 Marmara Üniversitesi Basım TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107211057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Basım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 107211057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Basım Teknolojileri Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 289,41516
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 370.883
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107211057
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 289,41516
Başarı Sıralaması: 370.883
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 42
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,54606
Başarı Sıralaması: 414.527
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,41968
Başarı Sıralaması: 497
Kontenjan 2020 : 40+1
Yerleşen 2020 : 41
Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.