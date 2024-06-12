2024 Marmara Üniversitesi Basım TeknolojileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107211057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Basım Teknolojileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü tercih kod numarası 107211057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Basım Teknolojileri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Basım Teknolojileri Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Taban Puanı: 289,41516

Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü Başarı Sıralaması: 370.883

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107211057

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 289,41516

Başarı Sıralaması: 370.883

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,54606

Başarı Sıralaması: 414.527

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,41968

Başarı Sıralaması: 497

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.