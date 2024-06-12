2024 Marmara Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290464

Marmara Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Marmara Üniversitesi Aktüerya BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107290464

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Marmara Üniversitesi   Finansal Bilimler Fakültesi   Aktüerya Bilimleri    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü tercih kod numarası 107290464 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü , Finansal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aktüerya Bilimleri    Bölümü kontenjanı 1+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Aktüerya Bilimleri    Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Taban Puanı: 301,42690

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1

Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü Başarı Sıralaması: 322.374

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290464   

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Finansal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,42690

Başarı Sıralaması: 322.374

Kontenjan 2023 – 2024 : 1+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Aktüerya Bilimleri    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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