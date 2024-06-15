2024 Marmara Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107210492

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 107210492 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 403,50120
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 18.491
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107210492
ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 403,50120
Başarı Sıralaması: 18.491
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 22
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,42241
Başarı Sıralaması: 28
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 341,84800
Başarı Sıralaması : 33.403
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 376,17049
Başarı Sıralaması: 28.9
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.