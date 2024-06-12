2024 Marmara Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107210941

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 107210941 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 13+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 308,02688

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 14

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 298.721

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107210941

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,02688

Başarı Sıralaması: 298.721

Kontenjan 2023 – 2024 : 13+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 14

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,68650

Başarı Sıralaması: 268.071

Kontenjan 2022: 13+1

Yerleşen 2022: 14

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 257,06151

Başarı Sıralaması : 268.087

Kontenjan 2021 : 13+1

Yerleşen 2021 : 14

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 285,00091

Başarı Sıralaması: 294

Kontenjan 2020 : 13+1

Yerleşen 2020 : 14

Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.