2024 Marmara Üni. Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107290338

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107290338 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 300,99075

Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 405.605

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107290338

ÜNİVERSİTE: Marmara Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,99075

Başarı Sıralaması: 405.605

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,23904

Başarı Sıralaması: 428.624

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,53212

Başarı Sıralaması : 457.26

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,56458

Başarı Sıralaması: 459

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Marmara Üniversitesi Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.